İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kuyumcuya altın görünümlü bileklik satmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuyumcuya altın görünümlü bileklik satmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.


Olay, Rüstempaşa Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri A.B. isimli şüpheliyi kuyumcuya gelerek iki adet altın görünümlü bileklik satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Yapılan inceleme neticesinde bilekliklerin altın suyuna batırılmış gümüş olduğu ortaya çıkarken şüphelinin yaklaşık bir ay önce aynı yöntemle başka bir kuyumcuya sahte altın sattığı belirlendi. Gözaltına alınarak Sapanca Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.