Şair Bakiler, OKM'de sevenleri ile buluştu

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Türk Edebiyatı'nın yaşayan efsanelerinden Yavuz Bülent Bakiler, sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgi ile karşılanan Bakiler, kendi şiirlerini seslendirdi ve “Türkçemiz ve Şiirimiz” adlı söyleşisini gerçekleştirdi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mart ayı kültür ve sanat etkinlikleri, geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerine bağlı kalan, kendine has bir şiir diliyle Anadolu'yu, Anadolu insanını, şiirleriyle dile getiren, Türk Edebiyatı'nın yaşayan efsanesi Şair Yavuz Bülent Bakiler'in “Türkçemiz ve Şiirimiz” adlı söyleşisi ile devam etti.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde (OKM) vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günümüzde en büyük problemlerden birinin az sayıda kelimeler ile konuşulması olduğunu belirten Bakiler, “Kitap okuma alışkanlığımızı artırmalıyız. Okumayınca hafızamızda yeterli miktarda kelime kalmıyor ve konuşamıyoruz, böylelikle dilimiz de sadeleşiyor” dedi. Başarının dilimizi zenginleştirmekle kazanılacağını belirten Bakiler, “Eğer pek çok alanda başarılı bir ülke olmak istiyorsak dilimizi çok zengin bir dünya haline getirmemiz gerekiyor” sözleriyle kitap okumanın dilimizin zenginleşmesi için en önemli etken olduğunu vurguladı.

Program Yavuz Bülent Bakiler'in seslendirdiği “Cebeci İstasyonu ve Sen", “Büyük Destan" ve “Anadolu Acısı" şiirleri ile son buldu. Program sonunda Bakiler'e günün anısına hediye takdim ederek teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Kıymetli Yavuz Bülent Bakiler Hocamıza şükranlarımızı sunuyor ve büyük ilgi gösteren Adapazarlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Hocamız bize çok farklı ve güzel bir gece yaşattı. İnşallah bundan sonra da farklı programlarda birlikte olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.