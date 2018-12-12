Sakarya 112'ye gelen çağrıların yüzde 95'i asılsız

Sakarya 112 acil sağlık hizmetlerine gelen çağrının yüzde 95'inin asılsız olduğunu belirten Sakarya İl Ambulans Servisi Başhekimi Neslihan Karadeniz, “Asılsız çağrılar 112'nin gerekli zamanda, gerekli yerde bulunmasını engelliyor” dedi.

Sakarya'da toplam 30 adet 112 acil istasyonu ile 1 adet Komuta Kontrol Merkezi bulunuyor. Sağlık ekipleri 46 ambulans ile 7-24 görev yapıyor. Maltepe Mahallesinde bulunan Komuta Kontrol Merkezi'nde 6 adet çağrı alıcı, 3 telsizci ve 2 doktor ile toplam 11 sağlık çalışanı Sakaryalı vatandaşlara 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. 2018 yılı 11 ayında gelen çağrıların yüzde 95'i asılsız ihbarlardan oluşurken, ihbarlarda geçen konuşmalar 112 hattının ne kadar bilinçsizce kullanıldığını gözler önüne seriyor. Bir yandan sağlık sorunları yaşayan vatandaşlara ya da adli vak'alara yetişmeye çalışırken, bir yandan da asılsız çağrılarla mücadele ediyor.

“Bizim iş yükümüzü çok arttırıyor”

Sakarya İl Ambulans Servisi Başhekimi Neslihan Karadeniz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bize gelen çağrıların yüzde 95'i asılsız çağrılardır. Bu da bizim iş yükümüzü çok arttırıyor. Gerekli zamanda, gerekli yerde bulunmamızı engelliyor. Bunun için vatandaşlarımızdan 112 hattını gereksiz ve asılsız meşgul etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Bu bizim için değil gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakkıdır. Bunun için gerek kamu spotu ve biz sağlıkçılar sık sık uyarılar da bulunuyoruz. Hizmetimizin daha iyi değerlendirilmesi için asılsız çağrıların azalması gerekiyor. Vatandaşlarımızın özellikle telefon hatları kitlendiğinde sadece acil arama izin verdiği için bu operatörler 112 arayarak bu sorunun giderecekleri telefon numarası zannederek arıyorlar. Bununla çok karşılaşıyoruz. Amacı dışında yolda bir aksilik olması durumunda, hastaneden poliklinik randevusu almak için bunun gibi birçok çağrı ile karşı karşıya kaldığımız için hatlarımız meşgul olabiliyor. Özellikle çocukların elinde cep telefonu 112'yi çok sık tuşluyor. Çocuk arayan sayımız çok fazla. Sağlık yardımı için bizi arayan vatandaşlar önemli olaylarda vatandaşlarımız bir kere değil, birkaç defa arama yapıldığı zaman biz gerekli yönlendirmeyi yapmakta gecikiyoruz” dedi.

“Yanlış bilgi vakaya ulaşmamızda çok büyük engeldir”

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Birim Uzmanı Doğan Öztürk, “Sakarya 112'sinin yıllık vak'a sayısı 96 bin civarındadır. Günlük vak'a ortalamamız 263'tür. 1 Ocak'tan 1 Aralığa kadar kentsel vak'aya ulaşım oranımız yüzde 97, kırsal ulaşma ise yüzde 97,5'tur. İlimiz açısından bu oran iyi bir sonuçtur. Aynı zamanda bizim acil afet birimimize bağlı UMKE'ye bağlı 131 personelimiz vardır. Bunlar olağan üstü durumlarda 7-24 aktif bir durumda göreve hazır personelimizdir. 112 acil yardımı arayan vatandaşlarımızı telefonda ilk karşılayan band kaydıdır. Bazen zaman zaman vatandaşlarımız panik veya heyecandan bu band kaydına hastanın bilgilerini verip telefonu kapatabiliyorlar. Buda ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Vatandaşlarımız bilgileri tam vermeden telefonlarını kapatmasınlar. Verilen yanlış bilgi vak'aya ulaşmamızda çok büyük engeldir” diye konuştu.