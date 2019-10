Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu fuarda katılımcılarla bir araya gelerek, Hendek standında projeler ve çalışmaları anlattı.

154 firma/kurum ve kuruluşun yer aldığı fuarda Hendek Belediyesi de stant kurarken, ziyaretçilere Hendek'i temsil eden hediyeler verilip, proje ve çalışmaların tanıtımı yapıldı.Başkan Turgut Babaoğlu, fuar açılışının ardından stantta misafirlerini ağırlarken ilk gün binlerce kişi fuara akın etti. Fuarın resmi açılış töreni ise yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, il, ilçe protokolü, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, ziraat odaları, meslek odaları ve yoğun katılımla düzenlenen törende konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarına ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

Başkan Babaoğlu, “Geçen yıl 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan Sakarya Tarım Hayvancılık Teknolojileri ve Yem Fuarında, sergilenen yüzlerce yeni ürün ve ekipman; şüphesiz çiftçimizin ufkunun genişlemesine katkı sunmaktadır. Sakarya verimli tarım arazilerimizi bin bir zahmetle koruyan çiftçilerimiz sayesinde ülkemizin en verimli tarım şehirleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda çiftçimize verilen destek ve toprağa verilen önemin yanı sıra bizlerde halkımızı teknolojik yeniliklerle buluşturmaya, dünya ile entegre olan bir sistemin kapılarını aralamaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Babaoğlu, “Tarımın sadece bir sektör değil, sağlıklı bir gelecek için güvenli gıdanın teminatı olduğunu artık bütün dünya kabul etmektedir. Ve unutulmamalıdır ki tarım, ekonomi odaklı çalışmalarla güçlenirken, stratejik önemi her zaman yerini koruyacaktır. Tarımda marka olan Sakarya'da üretim odaklı politikaların geliştirilip, projelerin hayata geçmesi adına her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz tarımda ve üretimde lokomotif bir güç olan fuarcılıkla çıtayı her yıl yukarıya taşımaktır. Kentin tüm dinamikleriyle el ele vererek, Sakarya'mızın, ülkemiz tarımında öncü olması adına Hendek olarak üzerimize düşen varsa yapacağımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Turgut Babaoğlu, “Büyükşehir Belediyemizin birçok alanda olduğu gibi tarımsal alanda yaptığı hamleler şehrimizi daha güzel yarınlara hep birlikte taşımamıza vesile olmaktadır. Ziraat Mühendisi olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye tarıma verdiği önem nedeniyle hemşerilerim adına teşekkürü borç bilirim. Bu doğrultuda belediye bünyemizde kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bizim tarıma verdiğimizin önemin bir göstergesidir. Çiftçimizin sorunlarının değerlendirilip, çözüm bulunacağı ve birbirinden değerli projelerin hayata geçirileceği bir dönem başlıyor” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Babaoğlu daha sonra Vali Nayir ve diğer protokol mensuplarıyla birlikte fuar alanını gezdi. Fuar 27 Ekim tarihine kadar 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.