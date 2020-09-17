Sakarya, 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılına hazır

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde yapılan eğitim faaliyetleri ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısı Adapazarı Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleşti. Moderatörlüğünü Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un yaptığı toplantıda yeni eğitim ve öğretim yılında salgın tedbirlerinin alındığı belirtilerek okul sıralarının, masalarının sterilize edildiği ve sosyal mesafe kuralına uyularak ders işleneceği konuşuldu. Sakarya genelinde bulunan ilçelerin her birine öğrenciler için dezenfektan ve maske gönderildiğini belirten Durmuş, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretimleri için ne gerekiyorsa hepsinin hazır olduğunu vurguladı.

İl genelinde internet erişimi olmayan noktalara EBA tırları yerleştirildiğini belirten Durmuş, tırların içerisinde sınırsız internetin, bilgisayarların, katlanır masaların olduğunu ve öğrencilerin derslerden geri kalmamaları için ellerinden geleceğini vurguladı. EBA tırlarının yanı sıra tırların gönderildiği ilçelerden müzik, resim ve beden eğitimi öğretmeni de görevlendirdiklerini dile getiren Durmuş, öğrencilerin derslerden sonra tırların içerisinde bulunan müzik aletleri ve resim yapmak için gereken aparatlarla sosyal aktivitede bulunabileceklerini belirtti. İlkokul ve okul öncesi öğrencilerin pandemi sürecinde alacakları yüz yüze alacakları eğitimlerden bahseden Durmuş, öğrenciler okullarda hijyen ve sosyal mesafe kuralına göre eğitim alacaklarını, derslerin 30 dakika, teneffüslerin 10 dakika ve 1 saatte uzaktan eğitim alacaklarını belirtti. Toplantı soru cevap şeklinde devam ettikten sonra Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan serginin açılışı ile son buldu.