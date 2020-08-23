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Sakarya AFAD ekipleri Giresun'da ki çalışmalara destek veriyor

Giresun’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelanın meydana geldiği bölgeye gönderilen AFAD Sakarya ekipleri; 5 kurtarma personeli, 1 araç ve 1 bot ile destek veriyor.

Giresun'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelanın meydana geldiği bölgeye gönderilen AFAD Sakarya ekipleri; 5 kurtarma personeli, 1 araç ve 1 bot ile destek veriyor.


Giresun'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda 5 kişi hayatını kaybederken, 12 kayıp vatandaşın da arama çalışmaları sürüyor. Sel ve su baskınları sonrası AFAD Sakarya ekipleri de bölgede devam eden arama/kurtarma çalışmalarına destek veriyor. AFAD Başkanlığı koordinesinde devam eden çalışmalara AFAD Sakarya'dan gönderilen 5 kurtarma personeli, 1 araç ve 1 bot ile destek veriliyor.

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