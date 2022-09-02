Sakarya akıllı şehir olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ödüllü Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı'nın revize çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı hazırlığında Dış Paydaşlar ile bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda Sakarya'nın akıllı şehir olma yolunda sağlam adımlarla ilerlediği vurgulanarak, “Şehrimizin gelecekte olmak istediği yere ulaşması için akıllı şehir bileşenleri ekseninde dönüşümünü sağlayacak olan Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (2023-2028) revize çalışmaları çerçevesinde, Merkezi İdari İl Müdürlüklerine, İlçe Belediyelerine ve altyapı kuruluşlarına Akıllı Şehircilik tanıtımı ve bilgilendirme sunumu yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Toplantıda ele alınan bir diğer konu ise kurum ve kuruluşların Ortak veri kullanımına dayalı iş birliğinin artırılması oldu. Yapılacak ortak veri kullanımının vatandaşa olan hizmetin hızını da artıracağı söylenerek, “Ortak bir akılla hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların tüm birimlerle birebir görüşülerek çalışmalara devam edilmesi, şehre özgü sorunların belirlenmesi, şehrin yoğunlaşması gereken ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bilgi iletişim teknoloji çözümleriyle vatandaşın ve kurumların işini kolaylaştıracak uygulamalar üzerinde ortak bir payda oluşturulması oldukça önem arz ediyor” diye belirtildi.