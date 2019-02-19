Sakarya Barosu ile Serdivan Belediyesi 'Adli Yardım Projesi' protokolü imzaladı.

Sakarya Barosu ile Serdivan Belediyesi arasında ‘Baro ve Belediye İş birliği ile Adli Yardım Projesi' adı altında şehirde yaşayan, maddi açıdan güçsüz ve adalete erişimde zorluk yaşayan vatandaşlara baro tarafından yapılan adli yardım hizmeti konusunda çok önemli bir adım atıldı. Avukatlık hizmetinden yararlanmak isteyen ama ekonomik gücü olmayan bireylere hukuki başvurularını ya da davalarını açabilmeleri için hukuki yardım sunan adli yardım bürosunun çalışmalarını daha etkin ve yaygın hale getirmek amacıyla somut bir adım atıldı. Adli yardım bürosunun sınırlı kaynağının arttırılması gerektiği ve şehrimizde yaşayan maddi açıdan güçsüz, adalete erişimde zorluk yaşayan vatandaşlarımıza yardım konusunun önemi doğrultusunda fikir birliğine varıldı. Serdivan Belediyesi ile Sakarya Barosu sosyal açıdan önemli görev olacak kamu veya sivil toplum kuruluşlarının, adli yardım bürosunu desteklemesi ile birlikte adli yardım bürosu daha yaygın hizmet verebilmek amacıyla protokol imzaladı.

"Türkiye'de bir ilk"

Protokolün ardından konuşan Başkan Burak, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını ifade etti. Başkan Burak, “Adalete erişim noktasında Baro ile Belediye arasında yapılan bu protokol Türkiye'de bir ilktir. Kanunda yıllarca olmasına rağmen şimdiye kadar kurumlar arasında gerçekleştirilmemiş bir işe imza attık. Sosyal hukuk ve belediyecilikte sosyal sorumluluk ve adalete olan katkı konusunda Türkiye'de ilk defa hayata geçiyor. Adalete ve hukuka ihtiyacı olan vatandaşlarımıza daha yaygın bir şekilde ulaşılması gerçekten çok önemli. Serdivan Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkürlerimi iletiyorum. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

"Amaç hukuk ve adalete erişimi kolaylaştırmak"

İmzalanan protokol sonrası Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak'a teşekkür eden Alemdar, adaletin herkese lazım olduğunu ve bir gün değil her gün adaletli ve adil olmak gerektiğini ifade etti. Alemdar, “Toplumu ayakta tutan barış, huzur, güven, birlik ve beraberlik gibi dinamiklerin en başında hukuk ve adalet gelir. Adalet mefhumu üzerinde sağlam ve mutlu bir toplum kurmak ve bunu yaşatmak hepimizin görevi. Hayata geçirmiş olduğumuz ‘Baro ve Belediye İş birliği ile Adli Yardım Projesinde' de gayemiz vatandaşlarımızın yanlarında olarak hukuk ve adalet noktasına erişimlerini kolaylaştırmak, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"

Baro ve Belediye İş birliği ile Adli Yardım Projesinin koordinatörlüğünü de yürüten, Sakarya Barosu CMK ve Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert ise yaptığı açıklamalarda, “Baronun sunduğu Adli Yardım hizmeti sayesinde yoksul vatandaşların, esasında anayasal hakkı da olan hak arama ve hürriyetinin fiilen kullanabilmelerinin yolu açılmıştır. ‘Baro ve Belediye İş Birliği Adli Yardım Projesi', adli yardım bürosunun sınırlı kaynağının arttırılmasını ve şehrimizde yaşayan maddi açıdan güçsüz, adalete erişimde zorluk yaşayan vatandaşlarımızın adalete erişiminin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bir projedir. Aynı zamanda sosyal bir hukuk devleti olmanın da gereğidir. Bu bağlamda Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak'a ve Serdivan Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar'a katkıları ve ilgileri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İmzalanan protokolün ardından Başkan Burak, adalete erişimindeki katkıları dolayısıyla Alemdar'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.