Sakarya Barosunun önerileri Yargı Reformu Paketi'ne girdi

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak'ın Ankara ziyaretinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e mesleki çözüm önerileri ile birlikte sunduğu 17 maddenin tamamına yakını, açıklanan Yargı Reformu Paketinde yer aldı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı. Açıklanan pakette Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak'ın da sürekli dile getirdiği ve Ankara ziyaretinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e de mesleki çözüm önerileri ile birlikte sunduğu 17 maddenin tamamına yakını Yargı Reformu Paketi'nde yer aldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yargı Reformu Stratejisi tanıtım toplantısına katılan Baro Başkanı Burak, uzun zamandır üzerinde durduğu ve Adalet Bakanlığı ziyaretinde Bakan Gül'e verdiği 17 maddenin tamamına yakınının Yargı Reformu Strateji Paketi'nde yer almasına, “Çok şükür, çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Başta mesleğimiz olmak üzere çok önemli düzenlemeler içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi tüm yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Burak, “Öncelikle Yargı Reformu Paketi'nin tüm yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Açıklanan pakette gördük ki avukatlık mesleği oldukça ön planda tutulmuştur. Mesleğimize birçok alanda yeni kazanımlar ve artılar sağlayan paket bizleri fazlasıyla memnun etti. Önceki aylarda Sayın Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, kendi hazırladığımız hem Sakarya'nın sorunları hem de savunma hakkının eksiklerinin giderilmesi açısından verdiğimiz 17 maddenin tamamının pakette yer alması gerçekten bizleri oldukça memnun etti. Çok şükür çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Başta mesleğimiz olmak üzere çok önemli düzenlemeler içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi tekrardan tüm yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Açıklanan pakette avukatın onayladığı belgenin ilgili yerden aslının getirilmesi zorunluluğunun kaldırılması/avukata güven, avukatın bilgi ve belgeye ulaşma hakkının güçlendirilmesi, vergi yükünün azaltılması, staj süresince avukat yanında sigortalı çalışma imkanı, sınav, bazı davalarda avukatla temsil zorunluluğu getirilmesi, stajın kalitesinin arttırılması, yeşil pasaport, hukuki Himaye Sigortası, hukuk eğitimi başlıklı birçok konu yer aldı.