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Sakarya-Bilecik alternatif yolu toprakla kapatıldı

Şehre giriş ve çıkış yasağının gelmesiyle Sakarya-Bilecik arasındaki alternatif yol toprak dökülerek kapatıldı.


Çin'de başlayıp dünyayı saran korona virüsü için önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasaklandı. Alınan tedbirler kapsamında Sakarya-Bilecik yoluna alternatif olan Geyve ilçesi Bayat Mahallesi ile Osmaneli ilçesi Ciciler Mahallesi arasındaki yol toprak dökülerek kapatıldı.

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