Sakarya Büyükşehir 776 işletmeyi denetledi

Kurallara uymayan 166 işletmeye ceza yazılırken, ekipler, raf-kasa farkı, etiketsiz ürünler ve son kullanma tarihi konusunda taviz vermedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde denetim ve rutin çalışmalarını 2021 yılı boyunca aralıksız sürdürdü. Özellikle son dönemde fahiş fiyat uygulamalarının gündeme gelmesinden sonra, bakanlığın bu konuda yaptığı çalışmalara da destek veren ekipler tüm ilçelerde denetime çıktı. Şehir merkezi ve 16 ilçede iş yeri ruhsatı, çalışma belgesi, raf-kasa farkı, etiketsiz ürün, son kullanma tarihi, yıkanmadan yenen ürünlerin satışı ve mühürsüz broşür denetimi yapan büyükşehir zabıtası, vatandaşların alışverişini güvenle yapabilmesi için yoğun mesai harcadı. Açıklanan yıllık rapora göre 365 günlük bir çalışma neticesinde muhtelif ilçe ve noktalarda 776 market, fırın ve birçok işletmede denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan ve usulsüz faaliyet yürüten 166 işletmeye ceza tutanağı hazırlandı. Etiketsiz ürün satan 29, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 203, raf ve kasa fiyat farkıyla satış yapan 90, yıkanmadan yenen ürünleri açıkta satan 7 ve mühürsüz-onaysız broşür dağıtımı yapan 2 işletmeye ceza yazıldı. Sahada sürekli olarak çalışan ekipler 2022 yılı için de denetim planını hazırladı.

Konuya ilişkin Zabıta Dairesi'nden yapılan açıklamada, “Sakarya'mızın her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve ekonomik güvenliği için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Kentin her noktasında yürüttüğümüz denetimlerde usulsüzlük tespit ettiğimiz işletmelere gereken tutanağı hazırladık. Halkımızın sağlıklı gıdaya, adil fiyat ve miktarla ulaşması, günü geçmemiş ürünleri temin etmesi için yüzlerce işletmeyi denetledik. Faaliyetlerimize 2022 yılında da ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşımızın huzuru için 24 saat görev başındayız” denildi.