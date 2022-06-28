Sakarya Büyükşehir afet bölgesine gidiyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sel felaketinin yaşandığı Bartın, Düzce ve Zonguldak'a seferberlik ilan ederek AKOM'dan 3 adet vidanjörü yaraların sarılması için Bartın'a uğurladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketini yaşayan şehirler için seferber oldu. Başkan Ekrem Yüce, kurmaylarıyla birlikte selin yaralarını sarmaya çalışan bölgelere destek olmak için acil bir toplantı yaptı. Kriz merkezinde gerekli talimatları veren Başkan Yüce 'her türlü desteğe hazırız' mesajı verdi. Yüce, ilk etapta görev almak üzere 3 vidanjörü personelle birlikte Bartın'a uğurladı. Felaketin yaşandığı bölgelerde yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Yüce, "Tahribatın önlenmesi için çalışacağız" dedi.

Başkan Yüce, "Bartın, Düzce ve Zonguldak'taki sel felaketiyle ilgili dayanışma, kardeşlik elimizi uzatıyoruz. Bartın'a doğru arkadaşlarımızı uğurluyoruz. Vidanjör ve diğer araçlarımızı seferber ettik. Sel bölgesindeki tahribatın önlenmesi için çalışacağız. Tüm bu şehirlerimize geçmiş olsun diyoruz. Kardeşlerimizin yanındayız, en kısa zamanda ziyaret edip inceleyeceğiz. Sakarya olarak afeti yaşayan şehirlere her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.