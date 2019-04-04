Sakarya Büyükşehir Akademi sona erdi

Sakarya Büyükşehir Akademi'de 15 hafta süren 2018-2019 dönemi sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin kültürel hayatına değer katmak amacıyla düzenlenen Büyükşehir Akademi'de 2018-2019 eğitim dönemi sona erdi. 15 hafta boyunca 10 farklı branşta alanında uzman isimlerle eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Daire Başkanı İbrahim Aktürk, Tarihi Alicanlar Konağı'nın ev sahipliğinde güzel bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Büyükşehir Akademi'nin 2010 yılından beri şehrin kültürel hayatına katkı sunduğunu söyleyen Aktürk, “Bu yıl Tarihi Alicanlar Konağı'nda akademi eğitimlerimizi gerçekleştirdik. 9. yılımızı da 15 haftalık eğitimlerimizin sonunda tamamlamış olduk. 30 Mart Cumartesi günü noktaladığımız Büyükşehir Akademi'de zengin ders başlıklarında alanında uzman isimler öğrencilerimizle buluştu. Akademiyi başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, Büyükşehir Akademi'nin entelektüel birikimlerine katkı sunmasını diliyoruz. İnşallah yeni dönemde de akademi eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.