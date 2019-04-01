Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan'ı Ekrem Yüce oldu

31 Mart seçimleri sonucunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem Yüce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalara katıldı.

Cumhur ittifakı AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce 31 Mart Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre aldığı yüksek oyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Demokrasi Meydanı'nda kutlama yapıldı. Kutlamalarda Başkan Ekrem Yüce, oy yüksekliği sonrasında Sakaryalılara teşekkür etti.

“Büyükşehir sizin oldu“

Başkan Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, ”Teşekkürler Sakarya, teşekkürler Kocaali, teşekkürler Karasu, Mevlam büyüklerimin dualarıyla, Allah'ın takdiriyle Büyükşehir sizin oldu. Hayırlı olsun inşallah. Bilin ki Büyükşehir'i Ekrem Yüce kardeşiniz kazanmadı, Büyükşehir'e Yüce kardeşiniz gelmiyor, mevki makamı olmayacak. Büyükşehir sizin eviniz olacak. Eviniz hayırlı olsun. Bu güne kadar bize katkı sağlayan, maddi manevi desteği esirgemeden yapan isimsiz kahramanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum onlar beni değil bu davayı sahiplendiler, onlar ak gönülleri sahiplendiler onlar bu bayrağı yere düşürmemek için sahiplendiler ve Allah'ta onlara lütuf etti Elhamdülillah. Burada bugüne kadar omuz omuza yürüyen bizimle birlikte bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta il başkanım olmak üzere milletvekillerime, hanım komisyonlarına, gençlik teşkilatlarına ve siz kardeşlerime binlerce teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.” şeklinde konuştu.