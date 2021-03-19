Sapanca'da gerçekleştirilen ilçe istişare toplantısında açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Çalışmalarımız doğrultusunda toplam 26 milyon TL'lik yatırımı ilçemize kazandırdık. Hizmetlerimizle Sapanca'da tarih yazacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantılarının bir yenisi Sapanca'da düzenlendi. Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ ve Sapanca Belediyesi bürokratlarının bir araya geldiği istişare toplantısında Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel de yer aldı. İlçeye yapılan yatırımların ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin konuşulduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmalar ile ilçenin hizmet ihtiyacının karşılanarak tarihe geçecek projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Sapanca'nın altyapısını 2050 nüfus projeksiyonuna hazır hale getirdik

Sapanca'nın alt ve üstyapısına dair yapılan projelerle ilgili bilgiler paylaşan Başkan Yüce, “Bizim için her ilçemizin ayrı bir değeri vardır. Hizmet ihtiyacı aciliyetine göre ilçelerimizde çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. 23 ay içerisinde her ilçede olduğu gibi Sapanca'da da çok kıymetli projeleri hayata geçirdik. 23 aylık süre boyunca Sapanca'da yol bakım ve yapım çalışmaları için toplam 5 milyon 607 bin TL'lik yatırım yaptık. İhtiyaç dahilinde 22 buçuk kilometreye tekabül eden 26 bin 17 ton asfalt ile ilçenin yollarını yeniledik. 236 metre beton v kanal çalışması yaptığımız ilçemizin altyapısında da önemli yatırımları hayata geçirdik. Sapancalı hemşerilerimizi kaliteli ve kesintisiz içmesuyumuzla buluşturmak için Sapanca İçmesuyu İsale Hattı projesini ilçeye kazandırdık. Altyapıda hayata geçirdiğimiz 15 milyon TL'lik yatırımla Sapanca'nın altyapısını 2050 nüfus projeksiyonuna hazır hale getirdik” dedi.

Çalışmalarımız ile Sapanca'da tarih yazacağız

İlçede hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Yüce, “Geride bıraktığımız sürede Sapanca'nın aciliyeti olan alt ve üstyapıdaki çalışmalarını tamamladık. Çalışmalarımız doğrultusunda toplam 26 milyon TL'lik yatırımı ilçemize kazandırdık. Bugün ise ilçemizin geleceğe dönük ihtiyaçlarını ve projelerini konuşmak için bir araya geldik. Tespit ettiğimiz eksiklikleri inşallah en kısa sürede gidereceğiz. Sapanca şehrimiz için çok önemli bir yere sahip. Turizmiyle, doğasıyla ve gölüyle ilçemiz şehir dışından da birçok misafirimizin ilgisini çekmekte. Bizlere de bu eşsiz güzelliklere sahip ilçeyi hizmetlerimizle daha da güzelleştirerek geleceğe en iyi şekilde taşımak düşüyor. Yürüteceğimiz çalışmalar ile Sapanca'da tarih yazacağız” diye konuştu.