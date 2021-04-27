Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk'ta saha çalışmalarına başlanan ‘Seracılık Mükemmeliyet Merkezi' alanında incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk'ta saha çalışmalarına başlanan ‘Seracılık Mükemmeliyet Merkezi' alanında incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve Sera A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aladdin Malçok'tan devam eden çalışmalara dair bilgiler alan Başkan Yüce, tarımın beşiği Sakarya'yı devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de ve dünyada ön sıralara taşıyacaklarını vurguladı. Topraksız üretim modeli ile örnek bir seracılık faaliyetini hayata geçireceklerini açıklamalarına ekleyen Başkan Yüce, aynı zamanda proje ile bölgenin istihdamına da büyük bir katkı sağlanacağını da ifade etti.

7 bin kamyon dolgu malzemesi ile araziyi üretime elverişli hale getireceğiz

Üretime verdiği önem ve bu konuda geliştirdiği önemli projeleri vatandaşların hizmetine sunarak şehrin istihdamına da büyük katkılar sağlayan Başkan Yüce, “Üretim kültürüyle üreticinin yanında olurken aynı zamanda üretmeye de önem veriyoruz. Biz bu şehre alt ve üstyapı hizmetlerimizi sunarken üretimi ve üreticiye destek olmayı hiçbir zaman unutmadık. Böylelikle hayata geçirdiğimiz projelerimizle Sakarya'da birçok yeni istihdam alanı oluşturduk. Tam anlamıyla şehrin dört bir yanında üreten ve üreticiye destek olan belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Sakarya üretecek şehrimiz kazanacak mottosuyla projelerimize her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün burada 45 dekar alan üzerinde jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız üretim yapacak olan örnek bir sera inşa etmek için bir araya geldik. Öncelikle atıl durumda olan bu araziyi elverişli bir hale getirmek için saha çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. 7 bin kamyon dolgu malzemesi ile araziyi üretime elverişli hale getireceğiz. İnşallah kısa zamanda arazisini kullanışlı hale getireceğimiz alan üzerinde seracılık faaliyetlerimizin yürütülmesi içinde proje çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Türkiye'ye örnek olacağız

Akyazı Kuzuluk'ta devam eden saha çalışmaları incelemesinin ardından açıklamalarını sürdüren Başkan Yüce, “Verimli topraklara sahip şehrimizin toprağını en iyi şekilde değerlendirirken aynı zamanda yeni bir tarımsal üretim anlayışıyla Türkiye'ye örnek olacağız. Bu doğrultuda sürdürdüğümüz çalışmaların neticesinde topraksız ve jeotermal ısıtmalı üretim ile şehrimizi tarım konusunda en ön sıralara taşıyacağız. MARKA desteği ile kuracağımız tesisimizde örtü altı tarımı konusunda dünyanın en modern örneklerinden birisi şehrimizde yer alacak. Aynı zamanda kendi alanında Türkiye'de de bir ilk olacak. Tarım potansiyelimizi ve doğal kaynaklarımızı en etkin bir şekilde kullanırken aynı zamanda üreticiyle tüketiciyi en doğru şekilde buluşturuyoruz. Rabbim şehrimizin ekonomisine, tarımına ve geleceğine büyük katkı sağlayacak projemizi hayırla sonuçlandırarak şehrimize bir eser daha kazandırmayı bizlere nasip etsin” diye konuştu.