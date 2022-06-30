Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bartın'da afet bölgesinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketini yaşayan Bartın'da afet bölgelerinde dere ve nehir yataklarının açılmasıyla yerleşim alanlarının temizlenmesi için seferber oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz'de sel felaketini yaşayan, büyük zorluklarla mücadele eden şehirler için seferber oldu. Araç ve personel desteğiyle, her türlü yardımını ulaştıran büyükşehir, günlerdir Bartın'da yaraların sarılması için mesai harcıyor. Nehir ve dere yataklarının taşkınlar sebebiyle tahrip olduğu, çamur ve balçık içinde kalan bölgelere müdahale ediliyor.