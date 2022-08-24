Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden milyonluk yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Vatandaşımızın seyahat konforunu sağlamak ve ulaşımda daha iyi bir seviyeye ulaşmak için önemli bir adım attık, ulaşımda hedefimiz maksimum memnuniyet” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için yeni projeler üretiyor ve önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Son sezonda kısa sürede 1 milyon ton asfaltın üzerine çıkarak rekor kıran büyükşehir, aynı zamanda kentin dört bir yanında şehir ulaşımını rahatlatacak çalışmalar yaptı. Başkan Ekrem Yüce'nin girişimleriyle yeni otobüslerin alımı için gerekli işlemler yapılmıştı. Ulaşım filosunu ciddi seviyede güçlendirecek olan 18 yeni otobüs, 2 kamyon ve 1 adet greyder şehre giriş yaptı. Ekipler tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirilen otobüsler vatandaşlara tanıtıldı. İlk incelemeleri yapılan otobüsler test sürüşlerinin arından hizmete alındı.

Başkan Yüce, araçların 103 yolcu kapasitesine ve son teknoloji sistemlere sahip olduğunu belirterek, 12 metre uzunluğundaki bu araçların vatandaşlara rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağını ifade etti. Sakarya'nın dört bir yanına yolcu taşıyacak olan araçların greyderle birlikte toplamda 50 milyon TL yatırımla alındığını ifade eden Yüce, Sakarya'nın ulaşımını çok daha iyi seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Gelen araçlarla birlikte kadrolarına 27 şoför daha kattıklarını belirten Yüce, bu alanda profesyonel hizmet için her bir personele eğitimler verileceğini söyledi.

“Kadromuza 27 genç şoförümüzü daha dahil ettik”

27 şoför, 18 otobüs ve 18 buçuk tonluk bir greyderle filonun güçlendiğini kaydeden Yüce, “Otobüs filomuzu geliştirmek amacıyla kadromuza 27 genç şoförümüzü daha dahil ettik. Şoförlerimize, eylül ayı itibariyle psikolojik danışmanlar eşliğinde, iletişim becerileri, stres yönetimi, öfke kontrol teknikleri, araç kullanımı ile duygusal tutum ve davranışları içeren, 15 gün süreli eğitimleri başlatıyoruz. Ayrıca ileri sürüş teknikleri ve seviye üç eğitimleri vererek güçlü bir şoför kadrosu oluşturuyoruz. İçinde kliması, güvenlik sistemi, engelli bireylerimizin ve bisikletlerin taşınmasına uygun, kaliteli ve konforlu 18 otobüsü belediye filomuza kazandırdık. 2022 model 12 metrelik prositi model otobüslerimiz ile toplu taşıma alanında gençleşiyor ve güçleniyoruz. Otobüslerimizin toplam maliyeti ise 47 milyon 250 bin TL'dir” dedi.

“Toplu taşıma araçları ile birlikte ulaşımda çok daha iyi bir seviyeye geleceğiz”

Ekrem Yüce, yolların bakım ve onarım işlemlerinin hızlandırılacağını belirterek, “Hemşerilerimizin seyahat boyunca güzel vakit geçirmeleri, daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için aldığımız toplu taşıma araçları ile birlikte ulaşımda çok daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Bunun yanı sıra çalışmalarımızda kullanılmak üzere 3 milyon 100 bin TL'lik son model 18,5 tonluk 1 greyderi de belediye filomuza kazandırdık. Böylece yollarımızın yapım ve onarımını daha hızlı şekilde yapacağız. Filomuzda şuan da toplam 8 Greyder, 42 adet damperli kamyon mevcut. 2 adet aracımızda ise 500 bin TL değerinde üst yapı yenilemesi yapılarak alt yapı ve heyelan taşları nakli için kapaklı dampere çevrildi. Sakarya'mız için gerek altyapı gerek üst yapı gerek ulaşımda hemşerilerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.