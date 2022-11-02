Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne 2 ödül

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2022 Altın Karınca Ödül Töreni'nde "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" projesi ve tarımsal üretim projeleriyle ödüle layık görüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen 2022 Altın Karınca ödül törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım ve Hareketlilik ile Yerel Kalkınma kategorilerinde hayata geçirdiği projeler dolayısıyla ödüle layık görüldü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" projesi Ulaşım ve Hareketlilik kategorisinde, "Sakarya Botanik Vadisi", "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi", "Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor" gibi tarımsal üretim projeleri ise Yerel Kalkınma kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Başkan Ekrem Yüce, elde edilen ödülleri Sakarya'ya armağan ettiklerini ifade ederek, Sakarya'ya değer katacak projeleri hayata geçirmek için daha çok çalışacaklarını aktardı.