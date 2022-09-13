Sakarya Büyükşehir doğanın kalbine özgün mimarisiyle 10 yeni bungalov yapıyor

Müjdeyi Sakaryalılarla bizzat paylaşan Başkan Yüce, İl Ormanı Tabiat Parkı'nın içine 42 metrekare kapalı, 10 metrekare de veranda alanı olan modern bir mimariye sahip 10 bungalovun yapımına başlayacaklarını açıkladı. Yüce, “14 Eylül'de ihalemizi gerçekleştireceğiz. Sakarya'mızın güzel insanlarına piyasadan uygun fiyata, doğanın tam kalbinde huzur bulacakları bir bungalov tatili sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde sosyal hayata ve turizme dair iz bırakacak projelere imza atıyor. 2022 yılında birbirinden harika aktiviteler gerçekleştiren kültürle, sanatla, eğlenceyle, sporla geçen günler organize eden Büyükşehir, vatandaşların kaliteli vakit geçirebileceği ortamlar oluşturuyor. Ters Ev, Uçak Kıraathane, yeni yüzüyle Acarlar Longozu, Vagon Kıraathanesi projeleriyle vatandaşların memnuniyetini kazanan belediye, millet bahçeleri ve halka açık parklarda yaptığı düzenlemelerle binlerce vatandaşın bu alanlarda keyifle vakit geçirmesini sağladı. Dört bir yanında doğal harikaların yer aldığı, yeşiliyle ve doğasıyla Türkiye'nin en zengin şehirlerinden bir tanesi olan Sakarya'yı ülke ve dünya turizminde önemli bir noktaya taşımak istediklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, dikkat çekici yeni bir projenin müjdesini verdi.

Yüce, sil baştan yenilenen ve yeni yüzüyle vatandaşların ziyaretine açılan İl Ormanı Tabiat Parkı'nda modern ve son trende uygun 10 yeni bungalov inşa edeceklerini açıkladı. Yüce, bu bungalovların birbirleri arasında muhafazalı 42 metrekare kapalı, 19 metrekare de veranda alanına sahip olan estetik bir mimariye sahip olacağını ifade etti. Proje çerçevesinde ayrıca bungalov içinde asma kat modelinin uygulanacağı, kişiye özel korunaklı bir alan sunacağı, çevresinde barbekü ile 4 kilometrelik yürüyüş ile trekking alanının inşa edileceği belirtildi. Bu çalışmayla geziyi, bireysel turizmi seven ve doğa içinde huzur bulmak isteyen Sakaryalılara istediklerini piyasadan çok daha uygun fiyata hizmet sunacaklarını belirtti. Projenin yapım ihalesinin 14 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Projenin detaylarını anlatan Yüce, “Sakarya'mız doğasıyla, zengin kaynaklarıyla, Allah'ın bize bir hediyesi. Bu şehre hizmet etmek için görev aldığımız ilk günden bu yana Sakarya'nın bu potansiyelini ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Doğal alanları yeniliyor, düzenliyor, yeni projelerle zenginleştiriyor ve vatandaşlarımıza sunuyoruz. 4 mevsimi ayrı güzel Sakarya'mıza yeni bir turizm alanı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Piknik alanları, yürüyüş alanları, yolları, sosyal alanlarını sil baştan yenilediğimiz İl Ormanı Tabiat Parkı'mıza 10 adet yeni bungalov inşa edeceğiz. Çalışmalar ihale sürecinden sonra hızla başlayacak. Bireysel turizm alanında bu şehrin doğasını keşfetmek isteyen, huzur bulmak isteyen herkese bu projeyle piyasadan çok uyguna hizmet vereceğiz. Onlara huzurlu bir tatil imkânı sunacağız. Tamamlandığında gerçekten görünüm ve kullanım açısından harika bir çalışma olacağına inanıyorum. Sakarya'mıza, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.