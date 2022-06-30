Sakarya Büyükşehir ekipleri Bartın'da selin izlerini siliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla Bartın'a gönderilen SASKİ'ye ait vidanjörler ve ekipler sel bölgesinde yaraları sarıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların hayatının en hızlı şekilde normale dönmesi için çabalayan ekipler, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla, kuvvetli yağışın etkili olduğu Bartın'a desteğe giden SASKİ ekipleri vatandaşların yanında olarak sel felaketinin yaralarını sarıyor. Yoğun yağışın etkili olduğu yerleşim yerlerinde çalışan ekipler bölge halkının hayatının en hızlı şekilde normale dönmesi için özverili bir şekilde çalışıyor. Kuruma ait vidanjörler ile bölgede hizmet veren ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara anında müdahalelerini sürdürüyor.

Yaşanan sel felaketiyle ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Öncelikle Bartın halkına ve yoğun yağışlardan etkilenen diğer şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan felaketin izlerinin en hızlı şekilde silinmesi için ekiplerimiz ilçelerde ve merkezde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar ile kısa sürede tüm hayatın normale dönmesini sağlayacağız” ifadeleri kullanıldı.