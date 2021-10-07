Sakarya Büyükşehir EXPOBEL'de yoğun ilgi gördü

Gaziantep'te düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, kapılarını açtı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu birçok kurumu içinde barındıran fuarda Sakarya, Akıllı Şehir Uygulamaları standı yoğun ilgi gördü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi; birçok belediye, kamu kurum ve kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenlemecileri, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketiciyi bir araya getiren Gaziantep ‘EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarındaki' ilk stant gününü tamamladı.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, “Gaziantep'te düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarında yerimizi aldık. Şehrimizde gerçekleştirilen önemli çalışmaları, yenilikleri ve gelişmeleri anlatacağımız standımız ilk günden fuara katılanların ilgisini çekti. Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin başta olmak üzere birçok belediye başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği yetkilileri Sakarya'da yapılan çalışmalara yoğun ilgi gösterdi. Stant içerisinde şehrimizin; Sakarya Botanik Vadisi, SEKAY, Fidan ve Sera A.Ş, Ticaret Merkezi, Gündüz-Gece Dergisi, Yağcıbedir Halısı ve kültür çalışmalarına değinilmektedir. Fuar 9 Ekim Cumartesi tarihine kadar devam edecek” denildi.