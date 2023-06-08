Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Beykoz deplasmanında mağlup oldu

Sakarya Büyükşehir hentbol, Hentbol Süper Ligi Play-Off final serisinin ikinci maçında Beykoz Belediyesi'ne deplasmanda 39-35'lik skorla mağlup oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu Play-Off Final serisinin ikinci karşılaşmasında Beykoz Belediyesi'ne konuk oldu. Rüştü Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan final mücadelesinde 39-35'lik skorla mağlup olan Büyükşehir, seride 2-0 geriye düştü. Üç galibiyet alanın Süper Lig şampiyonu olacağı serinin üçüncü maçı 9 Haziran tarihinde yine aynı spor salonunda oynanacak. Karşılaşmaya Taner Günay, Sedat Yıldırım, Onur Ersin, Mohammed Miri, Ramazan Döne, Oğulcan Güney ve Çetin Çelik 7'lisi ile başlayan Büyükşehir Hentbol, başa baş mücadeleye sahne olan ilk yarıyı 18-15 skorla geride kapattı. İkinci yarıda da öne geçmeyi başaramayan Büyükşehir, sahadan 39-35'lik mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Büyükşehir, final serisinde 2-0 geriye düştü.