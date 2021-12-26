İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Hentbol Takımı, Sancaktepe Belediyesporu 34-21’lik skorla mağlup ederek ligde 2’de 2 yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Hentbol Takımı, Sancaktepe Belediyesporu 34-21'lik skorla mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-222 Hentbol 2. Lig'de galibiyetlerine devam ediyor. Ligin ilk haftasında 1954 Hendek Sporu geçen Sakarya Büyükşehir, ligin ikinci haftasında ise Sancaktepe Belediyesporu 34-21'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Genç isimlerden oluşan kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapan hentbol takımı grubunda lider konumda bulunuyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.