İhlas Haber Ajansı

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Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Trabzon'da kazanarak zirve takibini sürdürdü

Erkekler Hentbol Süper Ligi 16.

hafta mücadelesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olan Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı sahadan 31-33'luk skorla ayrılarak ligdeki 13. galibiyetini aldı.


Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı hafta karşılaşmasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Başa baş geçen mücadeleyi 31-33'lük skorla galip bitiren Büyükşehir ligde puanını 24'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Maça Taner Güney, Miri Mohamed, Oğulcan Güney, Onur Ersin, Ramazan Döne, Olaksyndr Tuikin ve Çetin Çelik 7'lisi ile başlayan Büyükşehir bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Büyükşehir ligin 17. haftasını bay geçecek ve 18. haftada İzmir Büyükşehir Belediye'ye konuk olacak.

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