Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı yarı finalde

Konya'da düzenlenen Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde Ankaragücü'nü 32-22'lik skorla mağlup eden Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, şampiyonanın ilk yarı finalist takımı oldu.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Sekizli Final mücadelesinde Konya'da Ankaragücü ile karşılaşan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı rakibini 32-22 yenerek yarı finale yükseldi. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 15-9 önde kapatan Büyükşehir Hentbol maç boyu önde götürdüğü karşılaşmayı 32-22 bitirerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya iki takımın oyuncuları “Tek Yürek Türkiye #CemalKütahya” yazılı pankartla çıkarken, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Baştan sona önde götürdüğü karşılaşmada Büyükşehir'de Onur Ersin 6 golle yıldızlaşırken kaptan Ramazan Döne ve Mırı Mohamed'te 5'er golle skora katkı verdiler. Büyükşehir, 17 Mart Cuma günü saat 14.00'da yarı final mücadelesine çıkacak. Sakarya'nın rakibi ise Beykoz Belediyesi -Nilüfer Belediyesi eşleşmesinin galibi olacak.