Sakarya Büyükşehir kano sporcuları Milli Takım yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kano sporcuları Muğla'da düzenlenen Milli Takım seçmelerinde önemli bir başarıya imza attı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan yarışlarda, toplamda 6 sporcu Milli Takım kampına gitmeye hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano sporcuları, Muğla Köyceğiz'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde rüzgâr gibi esti. 10-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda üstün bir performans sergileyen, Mustafa Özmen, Fahri Ayvaz, İdris Şentürk ve Taha Erkam Usta Antalya'da yapılacak olan olimpik Milli Takım kampına gitmeye hak kazandı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışlarda, Utku Çetin ve Yağız Efe Şahin ise aday Milli Takım kampına seçildi.