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Sakarya Büyükşehir Köpekli Arama ekibi Düzce'de

Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrasında, sel’in olduğu bölgede Sakarya Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Düzce'de meydana gelen sel felaketi sonrasında, sel'in olduğu bölgede Sakarya Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde aşırı yağış nedeniyle su baskınları meydana gelmiş, yaşanan selde 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Akçakoca İlçesi Esmahanım köyünde kaybolan 7 kişi için ilk günden beri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekibi çalışmalarına devam ediyor.

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