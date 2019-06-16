İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi görüşecek

Sakarya Büyükşehir Meclisi 17 Haziran Pazartesi günü toplanıyor.

Oturumda 60 gündem maddesi karara bağlanacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 60 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. Meclis Toplantısı'nda Kırgızistan Oş şehri ile Sakarya arasında kardeş şehir protokolü imzalanması hususunda Başkan Ekrem Yüce'ye yetki verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.