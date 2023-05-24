Sakarya Büyükşehir o arter için sürücüleri uyardı

Yapılan açıklamada, 25 Mayıs Perşembe günü 09.00-15.00 saatleri arasında D-100'den Serdivan'a geliş, 26 Mayıs Cuma günü ise Serdivan'dan D-100 istikametine gidişlerin asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olacağı paylaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları devam ediyor. Çerçevede Beşköprü kavşağı ile D-100 arasında yapılacak yenileme çalışmaları için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan paylaşımda, “D-100 ile Beşköprü kavşağı arasında asfalt çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede 500 metrelik kısmın 25 Mayıs Perşembe günü 09.00-15.00 saatleri arasında D-100'den Serdivan'a gidiş istikameti, 26 Mayıs Cuma günü ise Serdivan'dan D-100 istikametine gidişler trafiğe kapalı olacaktır. Araç sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur” denildi.