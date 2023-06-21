İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sakarya Büyükşehir sporcusu Avrupa yolcusu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate Sporcusu Fatih Şen, bu kez de Polonya’da mindere çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate Sporcusu Fatih Şen, bu kez de Polonya'da mindere çıkacak. 22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Oyunları'na katılacak olan temsilcimiz, Milli Takım bünyesinde mücadele verecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, 22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Oyunları için Polonya'ya gidiyor. Milli Takım bünyesinde mücadele verecek olan temsilcimiz, +84 kilogramda mindere çıkacak. Daha önce birçok uluslararası organizasyona katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden başarılı sporcunun, Avrupa Oyunları'nda nasıl bir performans sergileyeceği otoriteler tarafından şimdiden merak konusu oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.