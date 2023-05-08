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Sakarya Büyükşehir sporcusu kürsüyü boş bırakmadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, Karaman’da gerçekleştirilen Türk Dil Kupası Judo Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, Karaman'da gerçekleştirilen Türk Dil Kupası Judo Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Sporcusu Gülfem Aysima Aydön, önemli bir başarıya imza attı. Karaman'da gerçekleştirilen Türk Dil Kupası Judo Şampiyonası'na katılan alt yapı sporcusu Aydön, 22 kilogramda üçüncülük elde etti. 20 ilden 825 sporcunun katıldığı şampiyona birbirinden zorlu mücadelelere sahne olurken, temsilcimizin gösterdiği performans göz doldurdu. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Şampiyonaya, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

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