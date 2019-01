Sakarya Büyükşehir ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden personellerine yönelik konferans

Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Aşkım Kapışmak katıldı. Konferansta Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Aydın Sarı İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Suat Koçak, Başkan Yardımcısı İbrahim Bulduk, Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey, Dr. Serdar Değirmenci, Şube Müdürü Şahin Yelek, Koordinatör Buse Dalda ve personel yer aldı.

Konuşmasına beyin lobları ile başlayan Aşkım Kapışmak, “Herkesin bildiği üzere beynimizde 2 tane lob bulunmaktadır. Sağ ve sol olmak üzere kendi içlerinde düzenlemelere sahipler. Sağ beyin çoğunlukla duygusal, her şey için düşünen, hayalleri olan, heyecan dolu ve düşünmeyi sever. Sol beyin ise mantık olarak tanımlanır. Düşünceleri ile yola çıkar ve her şeyi tartarak hareket eder. Sol beyin kontrol etmeyi çok sever, genellikle sol beynini kullanan insanlar Parkinson rahatsızlığına yakalanır. Sağ beyin de ise Alzheimer rahatsızlığı baş gösterir. Ama 2 lob için her şeyi karar verdiren mekanizma ise ön beyin dediğimiz kısımdır. İnsanları kararları konusunda her zaman sakinleştiren ön beyindir” dedi.

Konuşmasına devam eden Kapışmak, “Ön beyin, empati kurmanızı, zaman, mekan, yer kavramlarınızı yönetir. Dışarıda veya televizyonlarda gördüğümüz seri katiller, hırsızlar, uyuşturucu bağımlıları gibi birçok insanın ön beyni çalışmıyor demektir. Süku dediğimiz şey ön beyindir. Sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsak durup düşünmemiz gerekiyor. Bir insan hastalandığı zaman hiçbir kötü düşünce aklına gelmez çünkü ne kadar sıkıntımız bile olsa hastalandığımızda kendimizi düşünürüz” diye konuştu.

Kapışmak, “Sağlıklı bir iletişim için ‘Niyet, Gayret ve Bilgi' üçlüsü her şeyden çok daha önemlidir. Dikkat, anda kalmak ve durmak ise niyetin önemli 3 unsurundan biridir. Bunları doğru bir şekilde kullandığımızda iletişim sağlıklı olacaktır. İletişim kurmayı kimseden değil, kendimiz düşe kalka öğrenmeliyiz. Düşünün ki bir kadının zarafetini bir erkeğin nezaketi tamamlar. Nefret, kibir, keder azaldıkça iletişimde sağlıklı olacaktır. Ama hiçbir zaman unutmamalısınız ki önce kendi iletişiminizi sağlıklı hale getirmelisiniz” şeklinde konuştu.