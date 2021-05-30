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Sakarya Büyükşehir Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı Hal Kontrol Görevlileri tarafından yürütülen denetim çalışmaları kapsamında Serdivan, Sapanca, Adapazarı ve Akyazı'da bulunan 101 market ile altı Pazar yerine denetim gerçekleştirildi. Halk sağlığına uymayan ve fahiş fiyat uygulayan işletme ve Pazar esnafına ise yasal işlem başlatıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada denetimlerin şehir genelinde aralıksız olarak devem edeceği belirtildi.

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