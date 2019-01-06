Sakarya Büyükşehir'den 2018'de 173 madalya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Belediyespor'un 2018'de farklı branşlarda elde ettiği başarılara yönelik açıklamalarda bulundu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Belediyespor'un 2018'de farklı branşlarda 173 madalya kazandığını açıkladı. Sporcuların, ülke ve şehri uluslararasında temsil ettiğini belirten Bayraktar, “Yıl içerisinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplamda 71 birincilik, 46 ikincilik ve 56 üçüncülük alarak ülkemizi ve şehrimizi temsil ettik. İnşallah 2019 yılı içerisinde de birçok branşta yapmış olduğumuz başarıları tekrarlayacağız” dedi.

2018 yılı faaliyet raporu hakkında açıklamalarda bulunan Bayraktar, “Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüzde toplamda 2 bin 120 lisanslı sporcumuz var. 2018 yılı içerisinde, Atıcılık, Atletizm, Bisiklet, Halter, Hentbol, Kano, Karate, Masa Tenisi ve Satranç branşlarında verimli bir sezon geçirdik. Sporcularımız yıl içerisinde Milli takımımızda ülkemizi temsil ettiler. Ulusal müsabakalarda aldıkları dereceler ve kırdıkları rekorlarla şehrimize büyük bir gurur yaşattılar” diye konuştu.

Bayraktar açıklamalarının devamında ise, “Yapmış olduğumuz hizmetler ve tesislerle Türkiye'de önde gelen spor takımlarından biri olduk. Ülke derecelerini belirledik ve milli formamızı temsil edecek duruma geldik. Toplamda 44 sporcumuz, Milli takıma seçildi. Salcano Sakarya Continental takımı kurarak 2019 yılından itibaren kıtalararası yarışan tek Türk takımı unvanını taşıyacağız. İnşallah 2019 yılı içerisinde de birçok branşta yapmış olduğumuz başarıları tekrarlayacağız” şeklinde konuştu.