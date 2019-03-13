İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya Büyükşehir'den bisiklette çifte zafer

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımı hafta sonu Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Grand Prix 1.

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımı hafta sonu Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Grand Prix 1.2 yarışlarına katıldı.


Salcano Sakarya takımı Alanya'da düzenlenen Uluslararası Grand Prix 1.2 yarışlarına katıldı. 9 Mart Cumartesi günü yapılan 135 kilometrelik yarışmada Salcano Sakarya sporcusu Onur Balkan 2'nci olarak önemli bir başarıya imza attı. Ülkemize önemli bir olimpiyat puanı kazandıran Onur Balkan, yarışmanın 2'nci gününde 153 kilometrelik etabı 3:37:21 ile tamamlayarak podyumda birinci sırada altın madalya sahibi oldu.


Başarısını şu sözlerle açıklayan Onur Balkan, “Çok güçlü bir takıma sahibiz. Sezona iyi hazırlanıyoruz. Bu yarışmalarda takımıma kazandırdığım madalyalar ve ülkeme kazandırdığım olimpiyat puanları için çok mutluyum. İlerleyen zamanlarda bu başarılarımız artarak devam edecek. Bizleri destekleyen ve yanımızda olan herkese bu başarıyı armağan ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.