Sakarya Büyükşehir'den gurur tablosu

Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, Başkan Yüce'yi makamında ziyaret etti. Bunun bir başlangıç olduğunu ifade eden Başkan Yüce, “İnşallah gelecek yıl şehrimizi daha iyi temsil ederek daha özel şampiyonluklar yaşayacağız” diye konuştu.

Bu yıl 661'incisi düzenlenen Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne geniş bir katılım sağlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, kulüp antrenörleri ve sporcuların katıldığı ziyarette Başkan Yüce dereceye giren sporculara hediye takdim etti.

Müsabakalarda büyük bir başarıya imza atarak “En genç Başpehlivan” unvanını kazanan Serdar Yıldırım, Başkan Yüce'ye, gelecek müsabakalarda altın kemer sözü verdi. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, 3'üncü olarak, büyük orta büyük boyuna yükselen Ensar Bıyık da gelecek yıl çok daha önemli başarılara imza atacaklarını ifade etti.

Ziyarette konuşan Başkan Yüce, “Bugün çok önemli bir gurur tablosu yaşıyoruz. Geleneksel Kırkpınar yağlı Güreşleri tamamlanmıştır. Yüzyıllardır devam eden bu güreş organizasyonu ata sporumuzun merkezini oluşturmaktadır. Malumunuz bununla ilgili dünya çağında şampiyonlarımız vardır. Güreş denince akla Koca Yusuf gelir, Yaşar Doğu gelir. Bu isimler bizim sırtı yere gelmeyen en önemli değerlerimizdir. Allah kendilerine rahmeti ile muamele etsin. Bilindiği üzere uzun yıllar boyunca Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür organizasyonlarda çok fazla adı geçmiyordu. Şimdi ise Büyükşehir kulübümüzün iki değerli sporcusu bu turnuvada çok önemli dereceler elde etti. Sporcularımızdan Serdar Yıldırım en genç başpehlivan unvanını kazanarak tarihe geçmiştir. Bir diğer güreşçimiz Ensar Bıyık ise elde ettiği 3'üncülük ile küçük orta küçük boydan, büyük orta büyük boyuna yükselen bizleri gururlandırmıştır. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmasında, bunun bir başlangıç olduğunu söyleyen Başkan Yüce, “Başarı insana her zaman zindelik ve özgüven kazandırır. Ben inanıyorum ki gelecek yıl Büyükşehir Belediyesi takım olarak mutlaka çok daha önemli başarılara imza atacaktır. Bu bir başlangıçtı, inşallah gelecek yıl sporcularımızın hem kulübümüzü hem de şehrimizi çok daha güzel bir şekilde temsil edeceğine tüm kalbimle inanıyorum” şeklinde konuştu.