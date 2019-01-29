Sakarya Büyükşehir'den kömür denetimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “kömür satışı yapılan işletmelerde satışa sunulan kömürlere ait tüm belgeler kontrol edilerek açık (torbasız) kömür veya uygun torbalama yapılmayan kömürlerin satışı durdurulmaktadır” dedi.

Recep Karamehmetoğlu, “Ekiplerimiz tarafından kömürlerden usulüne uygun olarak numune alınmakta, alınan numuneler en kısa zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen çevre laboratuarlarına analize gönderilmektedir. Analiz sonuçlarının olumsuz gelmesi durumunda ilgili kömürün satışı durdurulmakta ve idari yaptırım kararı uygulanmaktadır. Kömür satışı yapılan işletmelerde satışa sunulan kömürlere ait tüm belgeler kontrol edilmekte, açık (torbasız) kömür veya uygun torbalama yapılmayan kömürlerin satışı durdurulmaktadır” diye konuştu.

Kömür satmak isteyen işyerlerinin 'Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi' almaları gerektiğini belirten Karamehmetoğlu, “Nihai tüketiciye kömür satmak isteyen işyerleri öncelikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ‘Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi' almaları gerekmektedir. İlimizde Katı Yakıt Kayıt Belgesi almış olan işyerlerine kömür satmak isteyen ithalatçı/üretici ise kömürün ilimiz için uygunluğunu gösteren satış izin belgesi almak zorundadır. Kömür satın almak isteyen tüketiciler kömürleri mevzuata göre uygun torbalanmış şekilde ve kömür torbalarının üzerlerinde bulunması zorunlu olan uygunluk izin belgesi numarası yazan kömürleri satın almalıdır. İl sınırlarımız içerisinde açık (torbalanmamış) kömür satışı yapmak ve herhangi bir katı yakıt satıcısının satış yaptığı yerde torbalama ve açık bir şekilde depolama yapması yasaktır. Açık (torbalanmamış) kömür veya uygun torba örneğine sahip olmayan kömürlerin satıldığı işletmeler ile ilgili 291 22 32 nolu hatta veya ALO 153 Çözüm Masasına bilgi verilebilir” diye konuştu.