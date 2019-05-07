Sakarya Büyükşehir'den muhtarlara SEMOS eğitimi

Devam eden toplantılar kapsamında Hendek, Ferizli ve Karasu'da göreve yeni seçilen muhtarlar SEMOS ile tanıştı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alan muhtarlara yönelik gerçekleştirilen SEMOS eğitim programlarıyla muhtarlar ile Büyükşehir Belediyesi arasında kolay ulaşım sağlanabilecek.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Muhtarlarımız için kurumumuza kolay ulaşımın adresi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi (SEMOS) programımız ile ilgili yeni görevine seçilen muhtarlara yönelik eğitim toplantılarımız devam ediyor. Bu kapsamda Hendek, Ferizli ve Karasu'da görevine yeni seçilen muhtarlarımızla bir araya gelip SEMOS hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız diğer ilçelerimizde de devam edecektir” ifadelerine yer verildi.