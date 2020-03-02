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Sakarya Büyükşehir'den voleybolculara moral buluşması

Play-Off finalleri için yola çıkan Sakarya Voleybol Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları moral yemeğinde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte Başkan Ekrem Yüce'nin başarı dileği sporculara iletildi.


Voleybol Bayanlar 2'nci Ligi'nde şehrimizi temsil eden Sakarya Voleybol Spor Kulübü, Play-Off finalleri için yola çıktı. Denizli ve Isparta'da oynanacak Play-Off finalleri için yola çıkan filenin sultanlarına Büyükşehir Belediyesi tarafından moral yemeği verildi.


Ormanpark'ta düzenlenen yemek organizasyonuna Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İrfan Kardeş, Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Sakarya Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ömer Bektaş ile antrenörler ve sporcular katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bürokratları aracılıyla başarılarını iletirken, Denizli ve Isparta'da oynanacak Play-Off finallerinde güzel sonuçlar beklediğini iletti.

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