Sakarya Büyükşehir'in bungalovları doğaya renk kattı: 4 tanesi tamam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'nın merkezi haline geldiği bungalov otelciliğinde vatandaşlara uygun fiyata tatil imkânı sunacağı 10 adet bungalovun 4'ünü tamamladı, doğayla bütünleşerek bölgeye renk katan projede diğer 6 bungalovun, çevre ve peyzaj işlemlerinin bitirilmesi için çalışmalar hızlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal hayata önemli dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Uçak, Ters Ev, Millet Kıraathaneleri, Vagon Park hizmetleri ve şehirdeki tüm sosyal donatı alanlarına dokunuşuyla vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunan Büyükşehir, turizm alanında da önemli adımlar atıyor. Hizmet verdiği tesislerde vatandaşlara ayrıcalıklı imkanlar sunan Büyükşehir, baştan sona elden geçirdiği Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda orman evlerinden sonra bungalov yapımına başladı. Orman konseptli otel evlerinin hemen yanında başlayan otelde çalışmalar, hizmetin sezona yetiştirilmesi için hızlandı. 10 adet bungalovdan 4'ünün yapımı tamamlandı.

Çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve ahşap merdivenlerin yapımı ve 6 adet bungalovda işlem devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Büyükşehir, özellikle son dönemde çok tercih edilen bungalov otelciliği konusunda vatandaşlara piyasadan daha makul şartlarda hizmet verecek. Bireysel turizmin vazgeçilmesi haline gelen ve son yıllarda Sapanca'nın ‘merkez konumunda' olduğu bungalov tatili, Sakarya'da ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler için daha ulaşılabilir ve kolay hale gelecek. Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla hızlandırılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

İşlemler bittiğinde otel bölgesi yeşil peyzaj alanları, yürüyüş yolları, ahşap merdivenler ve tabiatın en özel ürünleriyle süslenecek. Yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan İl Ormanı Tabiat Parkı'ndaki bu hizmet Türkiye'ye örnek olacak. Son teknolojik ürünleri, modern tasarımı ve 42 metrekare olan her bir bungalovda oluşturulacak konforlu alanlarıyla hizmetin yoğun bir talep göreceği tahmin ediliyor.