Sakarya Büyükşehir'in dev adamları ilk maçına çıkıyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi C grubunda ilk maçına çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Bolu temsilcisi Alfa 14 Spor'u evinde ağırlayacak.

Bu sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi C grubunda mücadele veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, hafta sonu ilk sınavına çıkıyor. Kendi evinde Bolu temsilcisi Alfa 14 Spor'la karşılaşacak olan temsilcimiz, mücadeleye mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmanın düdüğü 2 Nisan Pazar günü saat 16.00'da çalacak.