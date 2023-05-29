Sakarya Büyükşehir'in enerji kaynakları öğrencilerin derslerine konu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Enerji Kaynakları dersi çerçevesinde ADASU HES'i ziyaret eden Ali Dilmen İlkokulu öğrencilerine enerji üretimi hakkında bilgiler vererek tesisi gezdirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), enerji ve altyapı alanında hayata geçirdiği projelerle öğrencilere örnek olmaya devam ediyor. Enerji Kaynakları dersi çerçevesinde ADASU HES'i ziyaret eden öğrencilere alanında uzman personeller eşlik ederek son teknoloji tesisi gezdirdi. Tesisi ziyaret eden Ali Dilmen İlkokulu öğrencileri doğanın gücünden elde edilen enerjiyi yerinde görmüş oldu. Tesis gezisinden çok memnun olduklarını söyleyen öğrenciler, derste anlatılan konuları yerinde görerek daha iyi anladıklarını ifade ettiler.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Sakarya'nın enerjisine ciddi derecede katkı sağlayan tesisimizin kapıları eğitim için gelen öğrencilerimize her zaman açık. Alanında uzman personellerimiz, geleceğimizin mimarı olan öğrencilerimize teknik bilgileri en iyi ve en doğru şekilde anlatıyor. Projelerimize ilgi duyulması ve öğrencilerimizin geleceklerine yön vermesi bizleri mutlu ediyor” ifadeleri kullanıldı.