Sakarya Büyükşehir'in fiber altyapısı afetlere hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iletişim alanında gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Kesintisiz, hızlı ve güvenli internet hizmeti için fiber optik haberleşme altyapısını 261 kilometreye çıkararak 5G'ye uyumlu hale getirdi. Deprem başta olmak üzere muhtemel afetlerde yaşanacak tüm acil senaryolarına karşı geliştirilen telefon ve internet sisteminde, Türk Telekom ve özel GSM operatörleri de projeye dahil edilerek, haberleşmenin kesintiye uğramaması noktasında tüm çalışmalar tamamlandı. Projede Büyükşehir Belediyesinin kendi birimleri arasındaki iletişim gücü de yükseltilerek, afetlere karşı hazır hale getirildi.