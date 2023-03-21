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Sakarya Büyükşehir'in minik sporcusu KKTC'de birinci oldu

KKTC’de düzenlenen Şampiyon Melekler Karting Anı Kupası’nda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin küçük sporcusu, mini kategorisinde birinci olarak podyuma çıktı.

KKTC'de düzenlenen Şampiyon Melekler Karting Anı Kupası'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin küçük sporcusu, mini kategorisinde birinci olarak podyuma çıktı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karting takımı depremde yaşamlarını yitiren şampiyon melekler adına KKTC'de düzenlenen Şampiyon Melekler Karting Anı Kupası'na katıldı. Yarışmaya mini kategorisinde katılan Doruk Sırnaç, yarışı birinci bitirerek podyuma çıktı. Büyükşehir'in en küçük sporcusu olma özelliğini taşıyan Sırnaç, küçük yaşta zaferler elde etmeye başararak potansiyelini tüm izleyenlere gösterdi.

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