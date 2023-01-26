Sakarya Büyükşehir'in sporcusu atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin atletizm sporcusu Emrullah Keskin, Bursa'da gerçekleştirilen Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası 60 metre yarışında Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Emrullah Keskin, Bursa'da katıldığı Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası'nda rüzgar gibi esti. 24-25 Ocak tarihleri arasında Bursa Osmangazi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, toplamda 672 sporcu boy gösterdi. Organizasyonda yer alan Emrullah Keskin de, 60 metre yarışında 7,15 saniyelik dereceyle Türkiye Şampiyonu olarak, başarıya imza attı.