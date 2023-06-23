Sakarya Büyükşehir'in toplu taşıması bayram boyunca ücretsiz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi toplu taşıma kullanan binlerce vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yaptı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetler sunan Büyükşehir, 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediye otobüslerinin ücretsiz taşıma hizmeti vereceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşlarımızın bir arada, dostça bir bayram geçirmesi için günlük hayatı kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Bu hedefle 4 günlük Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi otobüslerimizin ulaşım hizmetini ücretsiz sunma kararı alınmıştır. Vatandaşımızın yararına olan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğimizi belirterek, tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar dileriz” denildi.