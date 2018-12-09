Sakarya Büyükşehirle 9 bin öğrenci yazarlarla tanıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, etkinlikler kapsamında liselerde ve Faik Baysal Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşilere dair açıklamalarda bulundu. Turan, söyleşiler kapsamında 9 bin öğrencinin kitap ve sevilen yazarlarla buluşmasına olanak sağladıklarını belirtti.

Lise ve Kütüphane söyleşileri istatistiksel verilerine değinen Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, “Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştiğimiz lise ve kütüphane söyleşilerinde bugüne kadar 60 tane söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirdik. Liseli öğrencilerimizin kitapla tanışması ve bu kitapların yazarlarını tanıması için gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerde bugüne kadar 9 bin öğrencimize ulaştık” dedi.

Söyleşi ve imza etkinlikleri ile birçok öğrenci ve vatandaşın yazarlarla tanışma fırsatı bulduğunu söyleyen Turan, “Öykü, roman, tarih, deneme gibi alanlarda eser vermiş yazarların kitaplarını günler öncesinden söyleşi ve imza programının yapılacağı okuldaki öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Öğrenciler kitapları okuduktan sonra kitabın yazarını okulda ağırlayıp kitap üzerine güzel, verimli söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Tabii vatandaşlarımızın da kitaplardan ve yazarlardan istifade etmesi için lise etkinliği sonrası Faik Baysal Kütüphanesi'nde de bir söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştiriyoruz. Böylelikle birçok öğrencimiz ve vatandaşımız kitap okuyor, yazarlarıyla tanışma fırsatı buluyor” diye konuştu.