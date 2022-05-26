Sakarya Büyükşehirli boksörden önemli başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mürsel Beyaztaş, Fransa'nın Normandiya eyaletinde düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda boksta dünya 3'üncüsü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, uluslararası arenada boy göstermeye devam ediyor. 14-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Büyükşehir Sporcusu Mürsel Beyaztaş, 92 kg'da dünya 3'üncüsü oldu. Fransa'nın Normandiya eyaletinde düzenlenen olimpiyatlar, 17 farklı dalda 64 ülkeden 3 bin 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, “Ülkemiz boks alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydediyor. Yapılan yatırımlar ve gayretlerin sonuçlarını hep birlikte alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de sporcularımıza gösterdiğimiz hassasiyetin sonuçlarını uluslararası alanda elde ettiğimiz derecelerle almaya devam ediyoruz. Son olarak sporcumuz Mürsel Beyaztaş'ın Fransa'da elde ettiği dünya 3.'lüğü hepimizi gururlandırmıştır. Sporcumuzu bu alanda göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ediyor, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına tüm kalbimizle inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.