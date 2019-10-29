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Sakarya Büyükşehirli karatecilerden 14 madalya

26-27 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası finallerine katılan Sakarya Büyükşehir Karate Takımı toplam 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

26-27 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası finallerine katılan Sakarya Büyükşehir Karate Takımı toplam 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası finallerine katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen ve 42 kulüpten toplam 722 sporcunun katıldığı kupa finallerinde Büyükşehirli sporcular toplam 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “26-27 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası finallerinde derece elde eden Karate Takımımızın sporcularını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

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